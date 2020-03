İstanbul'da, Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı

İstanbul'da inanılması güç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt'ta Nijeryalı kadın müşteri olarak bindiği taksi sürücüsünden telefonu için şarj aleti istedi. Taksici şarj aleti olmadığını söyleyince kadın araçtan inmek istedi. Aralarında çıkan tartışma sonrası Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Olayla ilgili taraflar şikayetçi olmazken vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Görüntülerde Nijeryalı kadının taksi sürücüsüne defalarca yumruk atması ve diğer vatandaşların araya girme çabası görünüyor.