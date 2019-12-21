İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal tehdit etti: Atları salarız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pasif tavrı sonrası İstanbul Valiliği harekete geçmiş, faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle durdurmuştu. İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, Adalar'da fayton kullanımının 3 ay boyunca durdurulmasına tepki göstererek, "Ya Büyükşehir Belediyesinin yetkilileri gelir biz meseleyi çözeriz derler veya hayır biz çözüme yaklaşmayacağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız. Tüm atların da yularlarını alıp adaya serbest şekilde bırakacağız" tehditlerini savurdu.