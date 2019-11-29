İstanbul’da şiddetli lodos balıkçıları vurdu

İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçıların teknelerini kıyıya çekip barınaklarda bekledikleri görüldü. Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan Mustafa Yücel, "Lodos var, 3- 5 gün daha kimse denize açılamaz. Burada hava esmeye başladığı zaman kimse barınaktan çıkamıyor. Tam balık mevsimi havayı bekliyoruz, fazla balıkçılık yapan da kalmadı bazı balık çeşitleri artık avlanılamıyor, olanları da trollar bitiriyor. Balıkçılar için böyle havalar küllüm zarar. Herkesin dolabında yemi var ama denize açılmadıkları için zarar ediyorlar." dedi.