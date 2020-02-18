İsmail Saymaz’dan FETÖ itirafı! Destek tweetlerini kabul etti

  • Bist 100
    119569
  • Dolar
    6,0655
  • Euro
    6,5731
  • Altın
    307,6780
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Moskova'da kritik zirve: Yeni bir ateşkes hattı üzerinde uzlaşı sağlanabilir Moskova'da kritik zirve: Yeni bir ateşkes hattı üzerinde uzlaşı sağlanabilir
Firari hükümlü et hırsızı tutuklandı Firari hükümlü et hırsızı tutuklandı
SpaceX, yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi SpaceX, yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi
Başkan Erdoğan tam not verdi! TCG Anadolu’yu ARAS savunacak! Başkan Erdoğan tam not verdi! TCG Anadolu’yu ARAS savunacak!
Alman terörist ülkesine postalandı Alman terörist ülkesine postalandı
Devlet açıkladı: Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında ücret alınmayacak Devlet açıkladı: Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında ücret alınmayacak
Irak'ın Kuzeyi savaş uçaklarımızla bombalandı: 4 PKK’lı artık yok Irak'ın Kuzeyi savaş uçaklarımızla bombalandı: 4 PKK’lı artık yok
Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk bilim insanları Antartika'da 15 proje yürütecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk bilim insanları Antartika'da 15 proje yürütecek
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Altın fiyatları hızla yükseliyor! 18 Şubat gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar? Altın fiyatları hızla yükseliyor! 18 Şubat gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda dev FETÖ operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda dev FETÖ operasyonu
Esed-PKK-İran pazarlığa oturdu! Çatışmalar şiddetlendi Esed-PKK-İran pazarlığa oturdu! Çatışmalar şiddetlendi
Çok büyük operasyon! 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Çok büyük operasyon! 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı! Yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!
Mahkeme, ucuz ekmek satan fırıncıyı "haksız" buldu Mahkeme, ucuz ekmek satan fırıncıyı "haksız" buldu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Cumhurbaşkanına sert tepki:Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Cumhurbaşkanına sert tepki:Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
İP'de HDP depremi: 5 istifa daha yolda! İP'de HDP depremi: 5 istifa daha yolda!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Çığ tehlikesi uyarısı! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Çığ tehlikesi uyarısı!
Fransa'da sosyal kaos! 34 yılın en büyük grevi Fransa'da sosyal kaos! 34 yılın en büyük grevi
Tezgah konusunda sorun yaşadığını söyleyen kişi İBB önünde kendisini yakmak istedi Tezgah konusunda sorun yaşadığını söyleyen kişi İBB önünde kendisini yakmak istedi
İsmail Saymaz’dan FETÖ itirafı! Destek tweetlerini kabul etti İsmail Saymaz’dan FETÖ itirafı! Destek tweetlerini kabul etti
İsmail Saymaz'dan FETÖ itirafı geldi! Destek tweetlerini doğruladı İsmail Saymaz'dan FETÖ itirafı geldi! Destek tweetlerini doğruladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

VİDEO GALERİ

İsmail Saymaz’dan FETÖ itirafı! Destek tweetlerini kabul etti

Sözde tarafsız ve ilkeli gazetecilik yaptığını iddia eden asılsız haberlerin önde gelen ismi İsmail Saymaz FETÖ’yle mücadele konusunun tartışıldığı TV programında hükümeti FETÖ ile mücadele etmemekle suçladı. Saymaz’a ayar AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner’den geldi. Metiner, FETÖ’nün bankasının ve yayın organlarının kapatıldığı dönemde Saymaz’ın attığı FETÖ’ye destek tweetlerini okudu. Ne alakası var saçma sapan şeyler diyerek konuyu değiştirmeye çalışan Saymaz daha sonra skandal twettleri kabul etti.

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER