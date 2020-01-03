İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İran'da dini lider Humeyni'nin en yakınındaki isim olarak bilinen ve İran'da sevilen General Süleymani'nin ölümü Devrim Muhafızları Sözcüsü'nü gözyaşlarına boğdu.
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İran'da dini lider Humeyni'nin en yakınındaki isim olarak bilinen ve İran'da sevilen General Süleymani'nin ölümü Devrim Muhafızları Sözcüsü'nü gözyaşlarına boğdu.