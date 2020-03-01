İnsan kaçakçıları, göçmenleri Avrupa'ya götürmek için canla başla çalışıyor

Çanakkale Ayvacık ilçesinde, Avrupa'ya göçmenleri götüren kaçakçı, Yunanistan’a götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Edirne'den Ayvacık'a gelen Mehmet S., "7 - 8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Edirne'de yaşıyorum. Yunanistan göçmenlerin girişine izin vermediği için buradan göndermeye çalışıyoruz. Göçmenler serbest olduğunu duyunca hepsi sınır kapısına gittiler. Sınır kapılarından geçiş yok. Bunu öğrenmeleri birkaç günü bulur. Sonra buraya gelirler. Birkaç gün sonra burada yoğunluk olur" dedi. Motor ve bot alarak mültecileri karşıya geçirdiklerini ifade eden Mehmet S., "Biz bot ve motor alıyoruz. Bot karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. 7-8 bin Euro bize maliyeti oluyor. 2-3 bin Euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan'da olurlar" diye konuştu.