İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı
İngiltere'nin Leeds'in kentinin merkezinde stant kurup Türkiye karşıtı propaganda yapan PKK destekçileri, kendilerine tepki gösteren Türk öğrenci Eren B'yi hedef aldı.
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İngiltere'nin Leeds'in kentinin merkezinde stant kurup Türkiye karşıtı propaganda yapan PKK destekçileri, kendilerine tepki gösteren Türk öğrenci Eren B'yi hedef aldı.