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İngiliz mahkemesi, Türk işletmeciyi haklı buldu, 30 bin sterlin ödenmesine hükmetti

Marmaris'te 3 yıl önce kaldıkları 4 yıldızlı otelde zehirlendikleri iddiasıyla ülkesindeki mahkemede dava açan İngiliz Martin Thomas Brown (39) ve Lindsey Brown (36), davayı kaybetti. Bunun üzerine karşı dava açan otel yönetimi ve tur şirketi, İngiliz mahkemesince haklı bulunurken, turist çiftin 30 bin sterlin ödemesine hükmedildi. Otelin sahibi Emre Deliveli, "Birçok konaklama tesisleri bu tür asılsız iddialarla zor duruma düşürülüyor. İngiltere mahkemelerinde adalet yerini buldu" dedi.

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