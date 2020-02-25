  • Bist 100
    115204
  • Dolar
    6,1094
  • Euro
    6,6333
  • Altın
    333,3290
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' haberiyle ilgili önemli açıklama: SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' haberiyle ilgili önemli açıklama:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda duvar arkasını gösteren cihaz ilk kez kullanıldı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda duvar arkasını gösteren cihaz ilk kez kullanıldı
İnanılmaz görüntüler! Esed'in koca tankını ZPT ile kovaladılar İnanılmaz görüntüler! Esed'in koca tankını ZPT ile kovaladılar
HDP kongresindeki değişim CHP lideri Kılıçdaroğlu'na mesaj mı? HDP kongresindeki değişim CHP lideri Kılıçdaroğlu'na mesaj mı?
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
Dynamic Manta-2020 tatbikatına Türkiye damgası! Dynamic Manta-2020 tatbikatına Türkiye damgası!
Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor
Ceren Damar'ın babası konuştu: Hasan İsmail Hikmet'in ailesi ölümle tehdit ediyor Ceren Damar'ın babası konuştu: Hasan İsmail Hikmet'in ailesi ölümle tehdit ediyor
1915 Çanakkale Köprüsü için acele kamulaştırma kararı 1915 Çanakkale Köprüsü için acele kamulaştırma kararı
Eminönü'nde otelde yangın Eminönü'nde otelde yangın
Azerbaycan ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar Azerbaycan ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman etkisiz hale getirildi
İran'da koronavirüs salgını büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi İran'da koronavirüs salgını büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
İstanbul'da DEAŞ'ın sözde 'emir' yapısına operasyon: 13 gözaltı İstanbul'da DEAŞ'ın sözde 'emir' yapısına operasyon: 13 gözaltı
Uluslararası medyanın Türkiye yalanları! Sınır tanımıyorlar Uluslararası medyanın Türkiye yalanları! Sınır tanımıyorlar
Araç yangını E-5'te trafiği durma noktasına getirdi Araç yangını E-5'te trafiği durma noktasına getirdi
Ormanda kan donduran olay! Genç kadın nişanlısına dehşeti yaşattı Ormanda kan donduran olay! Genç kadın nişanlısına dehşeti yaşattı
Dolar kritik seviyenin üzerinde! Dolar kritik seviyenin üzerinde!
Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'de Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'de
ABD, koronavirüs kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor ABD, koronavirüs kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor
Konya merkezli 24 ilde kritik FETÖ operasyonu! Konya merkezli 24 ilde kritik FETÖ operasyonu!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

VİDEO GALERİ

İnanılmaz görüntüler! Esed'in koca tankını ZPT ile kovaladılar

Suriye Milli Ordusu askerlerinin, rejim güçlerine desteğe gelen tankı zırhlı personel taşıyıcı ile kovaladığı görüntüler paylaşıldı. Suriye'nin İdlib kenti çevresinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Esed rejim güçleri arasında sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Neyrab Köyü yakınlarındaki bir bölgeye SMO tarafından 4 gün önce düzenlenen operasyona dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde SMO tarafından rejim güçlerinin konuşlandığı bina ele geçirildikten sonra desteğe gelen rejime ait tankı, SMO askerleri zırhlı personel taşıyıcı araç ile kovalıyor.

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER