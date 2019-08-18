İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı vatandaş sitem etti!

Göreve başladığında 'İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok' diyen CHP'li İmamoğlu, henüz iki aylık mesaisinde ikinci kez tatile çıktı. Dün İstanbullular selle boğuşurken İmamoğlu da sıcak kumlardan serin sulara koşuyordu. Felaketten 24 saat sonra ortaya çıkan İmamoğlu'na vatandaş 'Neredeydiniz Başkanım' diye sitem ederken yeni başkanın cevabı 'Tatil benim de hakkım' oldu.