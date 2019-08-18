İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı vatandaş sitem etti!

  • Bist 100
    95734.2
  • Dolar
    5,5848
  • Euro
    6,2105
  • Altın
    270,7600
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray: Hasan Şaş'a yapılan saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağız Galatasaray: Hasan Şaş'a yapılan saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağız
Manisa'da depo yangınında, 300 balya saman kül oldu Manisa'da depo yangınında, 300 balya saman kül oldu
Çanakkale'de Fazıl Say rüzgarı esti! Çanakkale'de Fazıl Say rüzgarı esti!
Rize'de mıhlama yarışması yapıldı Rize'de mıhlama yarışması yapıldı
Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama! Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama!
Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı, Amerika'ya gidiyor Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı, Amerika'ya gidiyor
Gençler taksiciyi böyle soydu! Gençler taksiciyi böyle soydu!
TBB Başkanı Feyzioğlu: (Yargı Reformu) Türkiye’nin önünü açacaktır TBB Başkanı Feyzioğlu: (Yargı Reformu) Türkiye’nin önünü açacaktır
PKK/YPG işgalindeki Kamışlı'da bomba yüklü araç infilak ettirildi: En az üç terörist öldü PKK/YPG işgalindeki Kamışlı'da bomba yüklü araç infilak ettirildi: En az üç terörist öldü
İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Fransız genç oyuncu Cuisance Bayern Münih’te Fransız genç oyuncu Cuisance Bayern Münih’te
Beşiktaş'ta yeni sisteme geçiş sancılı başladı Beşiktaş'ta yeni sisteme geçiş sancılı başladı
Gülbahçe köyünün 'Hükümet kadın'ı muhtar Nahide Üstündağ Gülbahçe köyünün 'Hükümet kadın'ı muhtar Nahide Üstündağ
Galatasaray'da Hasan Şaş görevine geri döndü Galatasaray'da Hasan Şaş görevine geri döndü
'Oyuncak ayı'lı bombayı nasıl patlatacağını itiraf etti 'Oyuncak ayı'lı bombayı nasıl patlatacağını itiraf etti
Ayaklarıyla yaptıkları görenleri hayrete düşürüyor Ayaklarıyla yaptıkları görenleri hayrete düşürüyor
Kapadokya'da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor Kapadokya'da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor
Güpegündüz hırsızlık! İstanbul Tuzla'da hırsızlar aracın camını kırıp 24 bin TL çaldılar Güpegündüz hırsızlık! İstanbul Tuzla'da hırsızlar aracın camını kırıp 24 bin TL çaldılar
17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu
Freni patlayan tır eve daldı Freni patlayan tır eve daldı
Beşiktaş'ta gözler Volkan Babacan ile Emre Kılınç transferlerinde Beşiktaş'ta gözler Volkan Babacan ile Emre Kılınç transferlerinde
Sivasspor'da 3-0'lık Beşiktaş galibiyeti moralleri yükseltti Sivasspor'da 3-0'lık Beşiktaş galibiyeti moralleri yükseltti
Akaryakıt zamlarına kızan Sebahattin Çetin, planörüne LPG taktı Akaryakıt zamlarına kızan Sebahattin Çetin, planörüne LPG taktı
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

VİDEO GALERİ

İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı vatandaş sitem etti!

Göreve başladığında 'İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok' diyen CHP'li İmamoğlu, henüz iki aylık mesaisinde ikinci kez tatile çıktı. Dün İstanbullular selle boğuşurken İmamoğlu da sıcak kumlardan serin sulara koşuyordu. Felaketten 24 saat sonra ortaya çıkan İmamoğlu'na vatandaş 'Neredeydiniz Başkanım' diye sitem ederken yeni başkanın cevabı 'Tatil benim de hakkım' oldu.

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER