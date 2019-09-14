"İHTAR anti-İHA sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi"
ASELSAN tarafından geliştirilen İHTAR anti-İHA sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi. Görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitterdan paylaştı. Demir videonun başlığında "Kritik üs ve bölgeleri dron tehditlerine karşı korumak için mevcut sistemlerimizle yeni çözümler üretiyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen İHTAR anti-İHA sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi." ifadelerini kullandı.