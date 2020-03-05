İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tele1 muhabirini rezil etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan sözcülüğü yapan Tele1 muhabirini yerin dibine soktu. Pazarkule-Kastanies sınırını havadan incelelemelere bulunduktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bakan Süleyman Soylu, Tele1 muhabirinin tuzak sorusunu böyle cevapladı. Yunanistan'a geçen göçmen sayısının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Tele1 muhabirine karşı Bakan Soylu, "Siz kimin tarafındasınız? Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz görünmüyor. Şu anda sizin yaptığınız Yunan ve Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmek." ifadeleriyle cevapladı.