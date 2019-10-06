Hollanda'da polis şüpheliyi yakalamak isterken camiye köpekle girdi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde ihbar üzerine bir kişiyi gözaltına almaya gelen 4 polis memuru, ayakkabıları ve eğitimli köpekle camiye girdi. O anları, o sırada camide bulunan bir kişi kaydetti. Görüntüler ortaya çıkınca oluşan tepkiye polis Şüphelinin ne kadar tehlikeli biri olduğu polise saldırmasından belli açıklamasıyla cevap verdi. Olay, Rotterdam'da daha çok Faslıların gittiği Esselam Camisi'nde 17 Eylül'de meydana geldi. Polis, bir suçlunun kaçarken camiye girdiği ihbarı üzerine, operasyon yaparak şüpheliyi gözaltına almak istedi.