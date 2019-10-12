Hisar-A'da seri üretime geçiliyor
Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi başarıyla imha etti - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sistem için seri üretime geçileceğini bildirdi
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi başarıyla imha etti - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sistem için seri üretime geçileceğini bildirdi