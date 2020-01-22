Hindistan'da kadın polislerden, kadınların vagonunu kullanan erkeklere tokat!
Hindistan'da kadınlara özel olarak tahsis edilen vagonları kullanan erkekler, kadın polislerin tepkisiyle karşılaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Hindistan'da kadınlara özel olarak tahsis edilen vagonları kullanan erkekler, kadın polislerin tepkisiyle karşılaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.