Hillary Clinton FETÖ'cü Enes Kanter'e sarıldı: Hayatında neler oluyor bilmek istiyorum

ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton'ın, FETÖ elebaşına "babam" diyen ve terör örgütünün finansörleri arasında yer alan Enes Kanter'e ev sahibi olduğu davette yakın ilgi gösterdi. Clinton FETÖ'cü Kanter'e, "Akşam yemeğine geliyorsun değil mi? Hayatında neler oluyor bilmek istiyorum." dedi. FETÖ'cü Kanter ise, "Tabi ki. Lütfen çok sevinirim" diye karşılık verdi. FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.