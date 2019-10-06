HDP önündeki direnişte gergin anlar

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileler ile binaya giren partililer arasında gerginlik yaşandı. HDP'den çıkan iki partilinin eylem yapan ailelerin yanında durması üzerine evlat nöbetindeki babalardan birinin "Çocuklarımızı verin, ne bakıyorsunuz" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi üzerine iki anne baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anneler sakinleştirilirken, gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.