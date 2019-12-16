HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen vekillere acılı anneden terlik

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde acılı annelerin nöbeti devam ediyor. HDP'li vekillerin bina önüne gelmesiyle annelerden Remziye Akkoyun'nun vekillere terlik fırlatması tansiyonun yükselmesine neden oldu. Bina önünde 105 gündür evlat nöbeti tutmaya devam vatandaşlarda Süleyman Aydın ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına fırlattı. Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.