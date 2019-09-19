Samsun'da eski eşi ve çocuklarını rehin aldığı sırada polis tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bir gazetecinin, "Pişman mısın?" sorusu üzerine Ş,Ö, "Psikolojim tamamen bozulduğu için kendimi vurmaya kalktım, polis memuru da kendimi vurmamam için beni ayağımdan vurdu. Polis kurtardı beni, kendimi vuracaktım, hayatımı polis memuruna borçluyum." diye konuştu.