Vicdansızlık! Pitbull'un önüne attıkları kediyi parçalattılar
Adana'da bir kişi, kuyruğundan tuttuğu "Çıtır" isimli hamile kediyi arkadaşının tuttuğu Pitbull'un ağzına atarak telef olmasına neden olurken, bu anlar saniye saniye görüntülendi
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Adana'da bir kişi, kuyruğundan tuttuğu "Çıtır" isimli hamile kediyi arkadaşının tuttuğu Pitbull'un ağzına atarak telef olmasına neden olurken, bu anlar saniye saniye görüntülendi