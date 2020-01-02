Haluk Levent gençlere verdiği sözü tuttu!
Haluk Levent, yardıma muhtaç insanlara destek olmaya devam ediyor. Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'i ziyaret eden şarkıcı gençlere verdiği sözü tutarak onlara özel konser verdi.
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Haluk Levent, yardıma muhtaç insanlara destek olmaya devam ediyor. Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'i ziyaret eden şarkıcı gençlere verdiği sözü tutarak onlara özel konser verdi.