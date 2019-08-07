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Hakemin ligde bulunamamasına rağmen VAR'ı kullanması sahayı karıştırdı

Bolivya lig maçında hakemin ceza alanı içinde yaşanan pozisyon sonrası ligde bulunamamasına rağmen VAR uygulamasını kullanarak penaltı kararı vermesi sahayı karıştırdı.

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