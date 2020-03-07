Hakan Bayrakçı'dan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç iddiası

CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakaret söylemlerinin ardından CHP'de birtakım gelişmeler yaşandığı, Engin Özkoç ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı birbirini tehdit ettiği iddia edildi. Hakan Bayrakçı katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun Özkoç'u disiplinle tehdit ettiği, Özkoç'un ise kaset kumpası ile oturduğu koltuğu işaret ederek 'Seni ve beni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür' tehdidiyle karşılık verdiğini iddia etti.