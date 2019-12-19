Hafter sözcüsü el-Mismari böyle rezil oldu: Türk subayların kullandığı bir top Trablus'a girmemizi engelliyor

Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, canlı yayında, 'Trablus'a neden giremiyorsunuz? Savaş neden uzadı?' sorusuna 'Türk subayların kullandığı bir top bölgeye girmemizi engelliyor' yanıtını verdi. Bunu üzerine spikerin canlı yayında, 'Ne yani tek bir top mu sizi engelliyor?' sorusunu sorması darbeci ismin dünyaya rezil olmasına neden oldu