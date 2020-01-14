Hadımköy'de vinç devrildi, çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü
İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek hayatını kaybetti.
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İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek hayatını kaybetti.