Fransız polisi, gözaltına almaya çalıştığı siyahi adama boks yaptı ama dayak yedi

Fransa'da bir polis memuru, gözaltına almaya çalıştığı adamı sokak ortasında darp etmeye çalışırken görüntülendi. Adamın kendisini geri çekmesi sonrası, polis bu kez adamı yumruklamaya çalışıyor. Adam da buna karşılık olarak polisi yumrukluyor ve polis sendeliyor. Polisin saldırgan tutumuna karşı, "ne yapıyorsun?" gibi tepki gösteren adama, polisin ısrarla yumruk atmaya çalıştığı görülüyor. Adam da aynı şekilde karşılık veriyor ve polis yumruğu yiyor. Adamı bir türlü alt edemeyen polisin imdadına ise meslektaşları yetişiyor. Diğer polislerin de müdahale ettiği adam yere yatırılıp kelepçeleniyor. Karşılıklı yumrukların konuştuğu olayın görüntülenerek, medyada yayınlanması sonrası, polisle ilgili soruşturma başlatıldı.