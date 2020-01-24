Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi!

ABD'de koruma altında bulunan firari FETÖ'cü Emre Uslu bir araç içerisinde düşmanca sözler sarf etti. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cülerin oyları sayesinde İBB Başkanı olduğunu belirten Uslu, galiz ifadeler kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı öldüreceklerini iddia etti. Uslu söz konusu videosunda, devamlı İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" propagandasına atıf yaparak, "Bu deli gömleğini çıkarıp atacağız. Mümkünse Erdoğan diktatörünün sırtına kefen olarak giydireceğiz" hadsizliğinde bulundu.