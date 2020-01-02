FETÖ'nün gerçek yüzü: Bayılma numarası yap Harun!
Arnavutluk'ta yakalanan firari FETÖ'cü Harun Çelik'in iade anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, diğer FETÖ'cülerin arkadaşlarını 'bayılma numarası' ile kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.
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Arnavutluk'ta yakalanan firari FETÖ'cü Harun Çelik'in iade anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, diğer FETÖ'cülerin arkadaşlarını 'bayılma numarası' ile kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.