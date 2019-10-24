FETÖ'cü Enes Kanter'den CNN'de Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal sözler

Teröristbaşı Fetullah Gülen için babam’ diyen firari FETÖ’cü Enes Kanter, asılsız iddialarla Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan CNN, bu kez de Kanter’i konuk etti. Kanter, Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alarak küstah sözler sarf etti. Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanımlayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhinde kara propagandaya devam ediyor. İhanette sınır tanımayan Kanter, 'Türkiye'de demokrasi olmadığını" öne sürerek Başkan Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yaptı.