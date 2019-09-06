Fedakar müdür ve öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkadı
Hakkari Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu müdürü, öğretmen, veli ve okul personeli 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına kısa bir süre kala okullarında el birliği ile genel temizlik yaptı.
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Hakkari Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu müdürü, öğretmen, veli ve okul personeli 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına kısa bir süre kala okullarında el birliği ile genel temizlik yaptı.