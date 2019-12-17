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Eski eşinden şiddet gören Zeliha'yı oğlu böyle uyardı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

Aydın'da boşandığı eşi tarafından sürekli tehdit edilmeye devam edilen Zeliha Erdemir yetkililerden yardım istedi. Her ay düzenli olarak koruma tedbiri alabilmek için adliye koridorlarında sürünmekten yorulduğunu söyleyen Erdemir, sonunun Özgecan ve Emine Bulut gibi olmak istemediğini belirtti. Erdemir, "Oğlum ilkokula gidiyor, pedagog yardımı alıyor. Evden çıkarken bana 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor." açıklamasında bulundu

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