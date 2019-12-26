Esenyurt'ta sürücülerin 'yol vermedin' kavgası sokak ortasında serbest güreşe dönüştü
İstanbul Esenler'de iki sürücünün birbirine yol vermeme sebebiyle tartışması yol ortasında serbest güreşe dönüştü. O anlar anbean kameraya kaydedildi.
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İstanbul Esenler'de iki sürücünün birbirine yol vermeme sebebiyle tartışması yol ortasında serbest güreşe dönüştü. O anlar anbean kameraya kaydedildi.