Engin Altay CIA casusunu övdükten sonra CHP'nin İP ve HDP ile red oyu verdiklerini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Dışişleri Komisyonu'nda CHP, İyi Parti ve HDP, Libya ile yapılan uluslararası anlaşmaya ret oyu verdik." dedi. Altay'ın konuşmasındaki en can alıcı kısım ise, "Trablus yönetimi cihatçı eğilimli bir yönetim. Tobruk yönetimi daha makul, seküler bir yönetim" sözleriydi. CHP'li Altay, ABD'de hiçbir geliri olmadan onlarca yıl yaşayan Hafter'in yönettiği Tobruk yönetimini övmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Hafter'in CIA ile irtibatlı olduğu ve kendisine yapılan silah desteğinin tamamen Batı ve körfez ülkelerinden geldiği biliniyor. ABD, Avrupa Birliği ve işgalci İsrail de, Türkiye'nin kendi kara sularındaki "milli menfaatlerini ve haklarını" silah gücüyle korumasından rahatsız olduklarını ifade etmişlerdi.