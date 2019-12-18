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Eminönü'nde kiraladığı dükkan için "Genişletiyorum" dedi, 55 metre tünel kazdığı ortaya çıktı

İstanbul Eminönü’nde 3 ay önce kiraladığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazan şüpheli gözaltına alındı. Tünelin ucu farklı bir iş yerinin deposundan çıkınca fark edilen şahıs, dükkanın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını öne sürdü. Tünelin kazıldığı sokakta iş yeri bulunan Hüseyin Kılınç, "Arkadaş kendileriyle ortak iş yapmak için burayı veriyor. Verdikten sonra gazeteyi seriyorlar, kapatıyorlar. Diyor ki içeriyi yapacağım diyorlar. Sonra bir arkadaş duyuyor ki, buradan askeri malzeme satan yerden çıkmışlar. Buranın altı cami, caminin yanından direk malzemecinin oraya çıkıyorlar. Hiç haberimiz yok, toprakları nereye götürmüşler onu da bilmiyoruz. Bir aydır dükkan gelmiyorlardı. Çocuk ortak iş yapacaklar diye vermişler. 1,5 aydır hep boş, sürekli olarak burası böyle kapalıydı. Malzemecinin karısı namaz kılıyormuş, sonra bir bakıyor ki, aşağıda matkaplar çalışıyor, bir uyanıyor ki, adamın oradan çıkmışlar. Yılların esnafı Ercan dediğimiz, normal bir insan değil, kaliteli bir çocuk. Ama ortak olacağı insanları demek ki tanıyamamış" dedi.

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