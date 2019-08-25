Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında

Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, '10 yaşındaki çocuk; bunlar çekim yapıyor anneanne diyor. Onlar çekim yapıyor, ben ambulans çağırın diyorum' dedi. Çevrede bulunanlara da sert tepki gösteren acılı anne 'Hiç mi Müslüman yokmuş orada, birisi kafasına birşey fırlatamamış mı' ifadelerini kullandı.