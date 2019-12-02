"Elveda Ayşem" dedi, 10. kattan atladı

Adana'da Tekel bayi işletmecisi, kumar borcu yüzünden bunalıma girince öğretmen eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye SMS gönderip 10. kattan atlayarak intihar etti. İddiaya göre, anaokulu öğretmeni Ayşe G. ile evli ve bir çocuk babası Erdem G.(42) kumar oynadığı için borca girdi. Erdem G.'nin annesi de bu nedenle oğluna kumar oynamaması için baskı yaptı. Erdem G.'nin borçları bir süre sonra ailesi tarafından kredi çekilip ödendi. Ancak kumar oynamaya devam edip borç batağından çıkamayan Erdem G. bunalıma girdi. Okuldaki eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye SMS attı. Ayşe G. ise mesajı okuduktan sonra eşini arada ama bir türlü ulaşamadı. Bu sırada Erdem G. 10. kattaki evinin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Olayı fark eden komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdem G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ayşe G.'ye eşinin rahatsızlandığı haberi verildi. Olay yerine Ayşe G.'nin gelmesi beklenirken meraklı vatandaşların cesedi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip canlı yayın yapması dikkat çekti.