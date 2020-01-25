Elazığ'daki depremde yaralananlar o anları anlattı

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralananlar, olay anında yaşadıklarını anlattı. Enkazdan yaralı çıkarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, "Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar." ifadelerini kullandı. Yaralı Ahmet Ünal, "Bir uyandım, baktım ki yer oynuyor, şiddetli sallanıyor. Elektrikler gidince o an ne yaptığımı bilmiyorum pencereden kendimi atmışım. Çok dehşet bir andı" dedi.