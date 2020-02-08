Elazığ'da yaşayan Alevilere yardım dağıtımını yapan kişi PKK'lı terörist çıktı

Terör örgütü PKK, bu seferde depremi fırsat bilerek Elazığ'da yaşayan Aleviler üzerinden provokasyon denemesi yaptı. Depremden sonra Elazığ'da, cemevine yardım dağıtımını yapan kişi PKK'lı terörist çıktı. Terörist gözaltına alındı. 8 Ocak saat 17.50'de, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevi'ne 23 EU 946 plakalı kamyonetle bir grubun gelip, yardım malzemesi dağıtmak istediği ancak cemevi yetkililerinin bu isteği kabul etmediği açıklandı. Cemevinden gelen açıklamada ise, "Yardımların cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır." ifadeleri kullanıldı.