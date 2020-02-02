Elazığ'da depremde ağır hasar gören bina kendiliğinden çöktü

Sivrice merkezli 6.8'lik Elazığ depremi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hasar tespit komisyonunca ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor. Bu kapsamda ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Petek Sitesi'ndeki bir apartmanda kontrollü olarak yıkım çalışması başlattı. Hava şartları nedeniyle yıkımına ara verilen 4 katlı bina büyük bir gürültü ile kendiliğinden çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.