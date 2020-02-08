Elazığ depreminin oluşturduğu yüzey kırığının izi baraj gölünde görüldü

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin merkezinden Karakaya Baraj Gölü'ne uzanan yüzey kırığının suda oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik iz, depreme yönelik araştırma yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibince görüntülendi. Jeoloji Birimi teknik personelinden Dr. Akın Kürçer, "Fayın Fırat Nehri'nin içerisinde karşı tarafa, güney sahiline geçtiği yerde, muhtemelen su veya gaz çıkışına bağlı olarak göl tabanından yükselen muazzam bir çizgisellik oluştu" dedi.