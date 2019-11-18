Ekrem İmamoğlu'nun locasını izinsiz kullandığı iş adamı darp edildi!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş Vodafone Stadı’nda işadamı Atalay Demirbaş’ın locasını izinsiz kullandığı iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşadamı Demirbaş, 'locanın izinsiz kullanıldığına’ dair kamuoyuna yaptığı açıklamaları yalanlaması için baskı yapan Beşiktaş’ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından darp edildiğini iddia etti. Savcılığa teslim edilen görüntülerde Avukat Mahmutyazıcıoğlu’nun iş adamına kafa attığı görülüyor.