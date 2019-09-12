Ekrem İmamoğlu'nun Kut'ül Amare Zaferi hazımsızlığı

Ekrem İmamoğlu, orantısız ordulara rağmen İngiltere'yi tarumar ettiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'mizi hazmedemedi. Cumhuriyet tarihimizde İngiltere'nin isteğiyle ve bilinmeyen sebeplerle bilinçli olarak sansürlenen muhteşem zaferimiz, TRT1 ekranlarında "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisiyle hayat bulmuş ve birebir yansıtılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise böylesi önem addeden ve efektif sahneleriyle başyapıt olan diziyle alakalı, "Medya A.Ş. bir diziye 12 milyon 750 bin liraya neden sponsor oluyor? TRT 1'de yayımlanan Kut'ül Amare dizisi bu" sözlerini sarf etti. İşte dizide tüyleri diken diken eden bir sahne...