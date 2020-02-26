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Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan zam tepkisi

Ulaşım zammı yapan CHP'li İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor. Tarihi Kapalıçarşı'yı gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşım zamlarını gerekçe gösteren esnaftan bazıları tepki gösterdi. Ziyaret sırasında esnaftan bazıları ulaşım zamlarını protesto etti. Protestolar üzerine İmamoğlu, yanına gittiği esnafa zamların gerekçelerini açıkladı. İmamoğlu, indirimleri İBB meclisinin yaptığını söyleyen kişiye "Sen bayağı takip ediyorsun siyaseti" karşılığını vererek yanından ayrıldı. Gezi sırasında İmamoğlu, kendisini protesto eden başka bir kişinin de yanına gitti. "3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız" diye seslenen esnafla, İmamoğlu diyalog yaşandı. "Bağırmadan konuşalım" diyen İmamoğlu'na esnaf, "Yüzde 35 neden?" diye sordu. Ekrem İmamoğlu, "Zammı sordun, cevap verelim. Zam yapmak zorunda kaldık" diye cevap verdi. İmamoğlu'nu zammın gerekçesini anlatırken aynı kişi, "Seçimden önce ulaşımla ilgili dediniz ki; 'Ulaşımı indireceğim' "dedi. İmamoğlu ise , "İndirdik. Bak, geçen sene Şubat'tan Mart'tan bahsediyorsun. 1 sene geçti aradan" şeklinde konuştu. Vatandaşın " 'Her şey çok güzel olacak' demiştiniz, olmadı" sözü üzerine İmamoğlu, "Olacak, olacak..." ifadesini kullandı.

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