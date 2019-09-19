Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı

Bursa'da uygulama noktasında polis ekiplerinin darp ettiği iddia edilen avukatın ehliyeti olmadığı halde otomobil kullandığı, aracın daha önce trafikten men edildiği, ayrıca kendisine üst araması yapmak isteyen polis ekiplerine de 'kendinize haritadan yer beğenin' diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı. Darp edildiğini iddia eden avukatın polislere zorluk çıkarıp üst araması yapmak isteyen bir polis memurunu ittiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.