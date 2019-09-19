  • Bist 100
    100645
  • Dolar
    5,7040
  • Euro
    6,3141
  • Altın
    274,5850
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı?
Yaşıtları iklim değişikliğiyle savaşan Greta Thunberg'i koruyor Yaşıtları iklim değişikliğiyle savaşan Greta Thunberg'i koruyor
Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu
Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu
Herekol Dağı'nda 'huzurlu' bal üretimi Herekol Dağı'nda 'huzurlu' bal üretimi
Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı
Rüzgar türbinleri İHA'larla incelenecek Rüzgar türbinleri İHA'larla incelenecek
20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi 20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi
Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı
EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı? EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı?
Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor
Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni
Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu
Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak
Bu hafta 10 film vizyona girecek Bu hafta 10 film vizyona girecek
Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti! Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!
Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası
Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda
Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık? Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık?
Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok' Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

VİDEO GALERİ

Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı

Bursa'da uygulama noktasında polis ekiplerinin darp ettiği iddia edilen avukatın ehliyeti olmadığı halde otomobil kullandığı, aracın daha önce trafikten men edildiği, ayrıca kendisine üst araması yapmak isteyen polis ekiplerine de 'kendinize haritadan yer beğenin' diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı. Darp edildiğini iddia eden avukatın polislere zorluk çıkarıp üst araması yapmak isteyen bir polis memurunu ittiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER