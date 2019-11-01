Metrodaki tacize Ece Üner isyan etti: Bu namussuzluktur, hastalıklı zihniyettir

Show TV spikeri Ece Üner, Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde kutlama yapıldığı anlarda, cübbeli bir vatandaşı özellikle kameraya alan kişiye tepki gösterdi. Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu ? Bu görüntüyü çeken hastalıklı zihniyetin yobaz, sıkma baş, takunya, bidon kafa diyenlerden bir farkı yoktur bu bölücülüktür. Üstadın söylediği gibi bu ülkede sağcı, solcu, ilerici, gerici, yoktur. Namuslu ve namussuzlar vardır. Bu taciz açık açık namussuzluktur" dedi.