Doktor Mehmet Öz'den Türk tipi el yıkama! Tüm ABD’ye anlattı

Çin’den dünyaya yayılan ve ABD’ye de sıçrayan koronavirüs büyük paniğe yol açtı. ABD Başkanı Trump acil durum ilan etti ve virüse karşı 50 milyar dolar bütçe ayrıldığını ifade etti. Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı ve koronavirüse karşı temizliğin etkilerinde bahsetti. Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti.