Diyarbakır’da PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Süleyman Çetinka’nın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır’da 30 Ağustos Cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmasının arından polis yüzlerce görüntüyü izleyerek Süleyman Çetinkaya’nın MOBESE kayıtlarını ortaya çıkardı. Görüntülerde Çetinkaya'nın ilçe otogarında görüntülü görüşme yaparak Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lılarla buluşup terör örgütüne katıldığı iddia edildi.