Diyarbakır annelerinden Selahattin Demirtaş'a tepki: Nerede bu kardeşlik, bacılık?

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor. Konya'dan gelerek 16 yaşındaki kızı Yasemin için oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı, "Selahattin Demirtaş, 'Anamızsınız, bacımızsınız, kardeşimizsiniz.' diyor. Nerede bu kardeşlik, bacılık? Analar, bacılar, size sesleniyorum. Bu evlatları öyle kolay şartlarda büyütmedik. Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık yüreğimiz yanıyor. Evladı kaçırılan herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelseniz çocuklarımızı oradan getiririz." açıklamasında bulundu