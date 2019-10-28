Diş hekimi stres atmak için marongozluk yapıyor

Erzincan'da Diş Hekimi Dr. Yakup Gülnahar mesleğinin stresini hobi olarak gördüğü marongozluk işleriyle atıyor. 10 yıldır mesleğini severek yaptığını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, "Yoğun ve stresli bir tempoyla işimizi yapıyoruz. Böyle bir ortamda mümkün olduğu kadar kendimize vakit ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ağaç işleri üzerine hobilerim var, onlarla ilgileniyorum. İş tempomdan arta kalan zamanlarda hobilerimle uğraşıyorum" dedi.