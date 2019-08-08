Dili boğazına kaçan sürücüyü öğretmenler hayata döndürdü
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün yardımına, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri koştu. Yapılan ilk müdahale ile sürücü hayata döndürüldü.
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün yardımına, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri koştu. Yapılan ilk müdahale ile sürücü hayata döndürüldü.